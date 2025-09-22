Elvették az iratait egy 17 éves lánytól, majd prostitúcióra kényszerítették, egy kuncsaftja menekítette ki

Prostitúcióra kényszerítette a barátnőjét egy huszonéves baranyai férfi. Ebben a fiatalember a anyja és a testvére is részt vett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a börtönből szabadult fiatal élettársi kapcsolatot részesített egy 17 éves lánnyal.

A kezdeti jó viszony azonban hamar megromlott, és a férfi őt erőszakkal, valamint fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítette. Amikor a lány ellenkezett, megverte, iratait, telefonját, pénzét elvette, és folyamatos ellenőrzés alatt tartotta.

A tevékenységben a huszonéves férfi anyja és testvére is közreműködött. Az egyik felügyelte, és alkalmanként férfiakhoz szállította Budapestre a lányt, míg a másik a szexuális szolgáltatást nyújtó hirdetésekhez készített fényképeket és a beérkező hívásokat fogadta. A megfélemlített fiatalkorú végül egy kuncsaft segítségével tudott elmenekülni, és tette meg a feljelentést.

A Pécsi Törvényszék három és hat év közötti börtönbüntetésre ítélte az elkövetőket emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt. Az ügyészség mindhármukra súlyosabb büntetést kért, míg a terheltek és védőik felmentésért, és enyhítésért fellebbeztek. A fellebbviteli főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

