Ne a vízkövet fűtse, hanem az otthonát

Ismeri azt az érzést, amikor az első hideg reggel feltekeri a termosztátot, és semmi nem történik? A magyar háztartások fele ilyenkor szembesül vele, hogy nem indul a gázkazán, mert elmaradt a fűtési szezon előtti gázkazán karbantartás vagy túl régi a készülék. Akinek viszont sikerül beindítani a kazánt, annak gyakran a gázszámla jelenti az első hideg zuhanyt.

A szeptember 15-én indult fűtési szezonban a rezsicsökkentett lakossági gáz ára 102 forint/m3, 1729 m3 éves fogyasztásig, ami 144 m3 fogyasztást jelent havi szintre bontva. Ez egyébként azt jelenti, hogy az MVM az átlag alatt fogyasztóknak kedvezményesebb áron adja a gázt, mint amennyiért veszi, az átlag felett fogyasztóknak viszont annak sokszorosáért értékesíti. Mivel számtalan kérdés és félelem kering mostanában az orosz gázról való esetleges leválás anyagi oldaláról, megjegyeznénk, hogy a gázszámlán látható ár nagyjából 52 százaléka csak a gázmolekulák ára. A fennmaradó 48 százalékot az alapdíj, rendszerhasználati díj és az ÁFA teszik ki, így ha mondjuk az import gáz ára 10 százalékot emelkedne, az nagyjából 6,6 százalékos emelkedést jelentene a kifizetett rezsi összegében.

Rezsicsökkentés mellett is magas lehet a gázszámla

Emellett azt is fontos látni, hogy hiba kizárólag a gáz árára hivatkozni a gázszámla költségével kapcsolatban, mivel a fűtési rendszer karbantartása is rengeteget nyom a latba. Egy modern, rendszeresen karbantartott gázkészülék jóval kevesebb gázfogyasztással képes ugyanolyan hőmérsékletre fűteni a lakást, mint egy régebbi, vagy silány módon karbantartott gázkazán. Persze a végső szám függ a kazán típusától és hatásfokától, a befűtendő alapterülettől, a hőszigeteléstől és a kívánt hőmérséklettől is, ráadásul a fűtési rendszer komplex állapota is nagyban befolyásolja a kazán teljesítményét. Például egy korszerű kondenzációs gázkazán akár 15–20 százalékkal hatékonyabb lehet a régi, hagyományos készülékekhez képest. Illetve ha a fűtési rendszerbe minőségi iszapleválasztót építenek be és a megfelelő folyadékokkal tisztítják és kezelik, akár 15 százalékos gázmegtakarítás is elérhető, mivel a kazán nem a vízkövet fogja fűteni a fűtési rendszerben.

Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora komfort mellett érezhetően alacsonyabb gázszámlát eredményez, ha korszerű és megfelelően karbantartott a gázkészülék a háztartásban.

Nem érdemes halogatni a gázkazán karbantartást

Rengetegen csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már baj van: a kazán nem indul, hibát jelez, vagy egyszerűen nem fűt. Pedig a rendszeres karbantartással ezek a kellemetlenségek szinte teljesen megelőzhetőek, ezért minden fűtési szezon kezdete előtt szükséges a gázkészülék karbantartása, hiszen:

Gyorsan felfedezhetőek vele a működési hibák

Meghosszabbítható vele a készülék élettartama

Csak így őrizhető meg a gyártói garancia a garanciás időszak lejárata előtt

Illetve nem az első beindításkor fog kiderülni, hogy nem fűt a gázkazán. Ha október közepéig nem tervez fűteni, még időben van a szerelő kihívására.

A gázkazán karbantartása során a szakember alaposan átvizsgálja a készüléket, ellenőrzi a gázcsatlakozást, a kéményt, a szelepeket, a kazán belső alkatrészeit, és vizsgálja a nyomást, az esetleges szivárgásokat és a rendszer általános állapotát is. Emellett kitisztítja a gázkazán belső részeit, például a hőcserélőt, tűzteret és az égőt, amik idővel lerakódásokkal szennyeződhetnek. Ezek a lerakódások csökkentik a gázkazán hatékonyságát és növelik a meghibásodás kockázatát, ezért különösen fontos minden évben kitisztítani őket.

Kiemelnénk, hogy a gázkészülékek karbantartását kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti! A szervizes szakember minden esetben munkalappal és mérési jegyzőkönyvvel igazolja az éves karbantartás elvégzését.

Mi a teendő, ha nem fűt a gázkazán?

Ha megtörtént a baj, és egy hideg napon nem indul a gázkazán, a szervizes felkeresése előtt érdemes megnézni néhány dolgot a Ferenczi Épületgépészeti Kft. javaslata szerint:

Először is ki kell deríteni a gázkazán típusát, mert minden szakembernek és ügyfélszolgálatosnak ez lesz az első kérdése.

Ha kiír a gázkazán egy hibakódot, annak érdemes kikeresni a jelentését a használati útmutatóból.

Ha valamiért épp nincs áram a lakásban, ez is állhat a probléma hátterében, hiszen a gázkazán szivattyúja csak árammal működik.

Aztán a nyomást is érdemes ellenőrizni a rendszerben, amit a készüléken található nyomásmérőn lehet leolvasni.

Ha ezeket leellenőriztük, akkor jön el az a pont, hogy fel kell hívni a szervizt, mert a gázkazán legjobb helye minden esetben egy profi szakember kezében van.

Mikor kell gázkazánt cserélni?

Ha a gázkazán rendszeresen meghibásodik, visszatérő a gázkazán hibakódja, vagy a gázszámlák érezhetően magasabbak és a kazán hatásfoka elmarad a korszerű modellekétől, a csere a legjobb döntés. Egy modern kondenzációs gázkazán nemcsak környezetbarátabb, de biztonságosabb is, ezért ha a kihívott szakember is azt javasolja, nem érdemes gondolkozni a gázkészülék cserén.

Még nem késő a tél előtt lecserélni a régi, elavult, esetleg elromlott gázkészüléket, de már csak pár hét maradt erre a mutatványra. A közvetlen kazáncsere-támogatás 2024-ben megszűnt, viszont az Energetikai Otthonfelújítási Programban újra van lehetőség a csere támogatására, ha az a ház energiahatékonyságának növelését szolgálja, így ebben a formában elérhető kazáncsere támogatás 2025-ben is.

Bízza magát szakértőkre

A Ferenczi Épületgépészeti Kft. több, mint 30 éve nyújt szakmai megoldásokat épületgépészeti és fürdőszobai területeken, legyen szó fűtésről, hűtésről, hőszivattyúról vagy szaniter termékekről. 100 százalékban magyar tulajdonú kiskereskedésként vásárlóikat széles termékkínálattal várják szakképzett kollégáik.

Ha Ön is gázkazán csere előtt áll, esetleg modernizálná a teljes fűtési rendszerét, keresse fel bizalommal a Ferenczi Épületégpészetet. Ha pedig szeretne többet megtudni a gázkazán karbantartásról vagy a kondenzációs kazán előnyeiről, látogasson el a ferencziepuletgepeszet.hu-ra.