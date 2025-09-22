bűnügyveszprémkapcsolati erőszak
Kirángatta párját a munkahelyéről, majd többször is megverte

Többször is bántalmazta párját egy 25 éves Veszprém környéki férfi. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy férfi Veszprémben berontott az élettársa munkahelyére, kirángatta az épületből, és többször bántalmazta, majd sietve távozott.

A járőrök pár percen belül a belvárosban elfogták a 25 éves Veszprém környéki férfit, majd előállították. Kiderült, az elkövető többször is bántalmazta párját az elmúlt időszakban.

A kapcsolati erőszakkal és zaklatással gyanúsított férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

