Továbbra is marad a nyárias időjárás

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk szeptember 21-én, vasárnap – írja a Kiderül.hu.

Kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet, a déli, délkeleti szelet pedig az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél elsősorban északnyugaton és délkeleten élénk, néhol erős lesz. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.