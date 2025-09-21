időjárásvasárnap
Továbbra is marad a nyárias időjárás

2025. 09. 21. 06:17
2025. 09. 21. 06:17
Marad a 30 fok körüli hőmérséklet.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk szeptember 21-én, vasárnap – írja a Kiderül.hu.

Kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet, a déli, délkeleti szelet pedig az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél elsősorban északnyugaton és délkeleten élénk, néhol erős lesz. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

