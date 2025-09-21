József Attila Levegőt! című versével kezdődött a program, miközben még mindig nagyobb csoportokban érkeznek az emberek a Hősök terére. A Rendőrség lezárta a Dózsa György utat, az Andrássy útról csak jobbra, a Keleti pályaudvar felé haladhat a forgalom.
A következő élő közvetítés része „A magyar kormány szándékosan mérgezi ezt az országot, hogy totális kontroll alatt tartsa és uralkodhasson fölötte” – a gyűlöletkeltés ellen tüntetnek a Hősök terén
Lezárták a Dózsa György utat
Varga Jennifer / 24.hu
