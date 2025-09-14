Elromlott egy biztosítóberendezés a záhonyi fővonalon

Biztosítóberendezési hiba lassítja vasárnap délután a közlekedést Abony és Szolnok között – közölte a MÁV.

A helyreállításáig, várhatóan estig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, valamint a Szolnok–Békéscsaba vonalon.

A késések csökkentése érdekében a Tokaj és Nyírség InterCityk a Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülő útirányon, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet.

A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

Ezen felül a Békés InterCityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak. Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.

Kapcsolódó hír, hogy Hadházy Ákos vasárnap tett közzé egy MÁV-os jegyzőkönyvet, amely szerint a pár éve felújított miskolci vonal egy pontján évek óta nem működik a mozdonyvezetőt figyelmeztető és ellenőrző biztonsági berendezés.