Hadházy egy újabb sokkoló MÁV-jegyzőkönyvet tett közzé

Egy újabb MÁV-os jegyzőkönyv egy egészen durva biztonsági hiányosságról: a pár éve felújított miskolci vonal egy pontján évek óta nem működik a mozdonyvezetőt figyelmeztető és ellenőrző biztonsági berendezés

– idéz egy 2024. júliusi jegyzőkönyvet a saját Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő nem pontosan idézi a szöveget, mert abban az áll, hogy a szóban forgó berendezés a pálya 2019-es átépítése óta „nem működik megbízhatóan.”

Ennek azért van jelentősége, mert az idézett dokumentum egy súlyos incidens kivizsgálása után keletkezett. A miskolci fővonalon Gödöllő és Aszód között – Babatpusztánál – 2024. február 16-án egy személyvonat túlhaladt egy tilos jelzésen (a mozdonyvezető későn fékezett és nem tudott megállni). A jegyzőkönyv szerint az egyik ok a mozdonyvezető figyelmetlensége volt: nem vette észre a következő vörös jelzőre figyelmeztető sárga jelzést – így, amikor a vöröset észlelte, már nem tudott időben megállni, csak a jelző után 83 méterrel.

Csakhogy volt egy másik ok is: nem működött a biztonsági rendszer sem – hívja fel a figyelmet Hadházy. Arról a berendezésről van szó, „amelyik az aktuális jelző állapotát a mozdony műszerfalán is megjeleníti (ha figyelmetlenség vagy mondjuk rossz látásviszonyok miatt a »vezér« nem lenne benne biztos, hogy mit mutatott a jelző). Ha pedig a mozdonyvezető valami miatt nem fékez időben, akkor a rendszer automatikusan vészfékezéssel beavatkozik” – magyarázza posztjában a képviselő.

A jegyzőkönyvben szó szerint az áll, hogy az egyébként „nem megbízhatóan” működő berendezés „az esemény időpontjában is lekapcsolt”.

Értik? A mostani dokumentum szerint ez a fontos biztonsági rendszer sok éve, a felújítás óta nem működik (nem megfelelően működik – a szerk.) a miskolci fővonal egy pontján. Ráadásul úgy, hogy erről a MÁV vezetői is tudnak

– értelmezi a helyzetet Hadházy, aki szerint sokkal nagyobb a baj, mert „azok, akik erre az esetre felhívták a figyelmemet, azt állítják, hogy ez egyáltalán nem egyedi eset. Állítólag az országban sok olyan pont van, ahol nem működik ez a fontos biztonsági rendszer. A felső vezetés azonban nem tesz ez ellen semmit”

A politikus a posztjában arra kéri a mozdonyvezetőket, hogy privát üzenetekben jelezzék neki ezeknek a hibáknak a helyét.

Hadházy egyébként tegnap is posztolt egy vasúti történetet: akkor egy olyan vizsgálati jegyzőkönyvet tett közzé, amely egy tavaly kisiklott MÁV-szerelvény balesetét elemezte.