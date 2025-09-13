Fico és Orbán: csak látszólagos az összhang, vagy tényleg együtt mozog a két miniszterelnök?

Lényegében ugyanúgy reagált az orosz drónok lengyel légtérbe való behatolására Robert Fico pozsonyi kormányfő, mint Orbán Viktor Budapesten vagy Szijjártó Péter Minszkben. Első nyilatkozataikban egyikük sem ejtette ki vagy írta le az „orosz” szót a drónakció után – később a magyar kormányfő megtette ezt –, amelyről azután a Kreml is elismerte, hogy közük volt hozzá. (Az orosz védelmi minisztérium azzal érvelt, hogy nem akartak lengyel célpontokat támadni.)

A súlyos légtérsértésre adott reakciók párhuzamosságait emelte ki a Balkan Insight is, megjegyezve, hogy

Szlovákia és Magyarország élén az EU-ban kivételes módon „nyíltan oroszbarát vezetők” állnak.

Kiemelték azt is, hogy Szijjártó Péter – aki Lengyelországról sem tett említést a reakciójában – épp Fehéroroszországban volt (azóta kiderült, a drónok innen érkeztek Lengyelország fölé).

Magyarország és Szlovákia más kérdésekben is hasonlóan jár el: a két ország együtt léphetett fel azért, hogy orosz oligarchákat mentesítsenek az Európai Unió szankciói alól: a két kormány márciusban elérte, hogy többek között Vjacseszlav Moshe Kantort levegyék a szankciós listáról. Kantort a napokban fogadta is Orbán Viktor Budapesten, amikor az orosz üzletember az Európai Zsidó Kongresszus (EJC) képviseletében járt Magyarországon.

Idén májusban Orbán és Ficó ugyancsak egy platformon voltak, amikor felmerült, hogy leállítanák az orosz földgáz importját. „Robert Ficónak igaza van. Ursula von der Leyen javaslata csődbe viszi Európát” – írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Egy másik energiaipari területen is a magyar utat követné Szlovákia. Nálunk már zajlik a Paks II atomerőmű beruházása orosz részvétellel (bár a napokban az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az erőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot), és Szlovákiában is felmerült, hogy orosz cégek bevonásával kezdenének el egy erőműprojektet.

Juraj Marusiak politológus, a Szlovák Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének munkatársa a 24.hu-nak nyilatkozva azonban felhívta a figyelmet arra, hogy „Szlovákiát éppen ezekben a napokban amerikai bírálatok érték” a tervek miatt.