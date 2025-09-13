Szabálytalan parkolás miatt bukott le a Népligetben rendőrautóval ütköző, dílerkedéssel gyanúsított motoros – videó

Egy közlekedési szabálysértéssel buktatta le saját magát egy kábítószer-kereskedelemmel vádolt férfi még a múlt héten Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint az eset még múlt pénteken, azaz szeptember 5-én délelőtt történt, miután a Népliget környékén szolgálatot teljesítő járőröknek feltűnt egy tilosban parkoló motoros.

A rendőrök igazoltatni akarták a motorost, de a férfi inkább menekülőre fogta. A járőrök a szolgálati kocsival követni kezdték, és a hangosbemondóval többször is felszólították, hogy álljon meg. A motoros azonban ennek nem tett eleget.

De aztán egy füves részhez érve megcsúszott, és neki is ütközött a rendőrautónak, így a járőrök könnyű szerrel el tudták fogni. Az elfogás pillanatairól egy videót is megosztott a rendőrség.

Az ütközésben szerencsére senki nem sérült meg, de a motorost végül nem csak közlekedési szabálysértésért kellett felelősségre vonni.

Ugyanis kiderült róla, hogy soha nem is volt jogosítványa, a motoroson elvégzett kábítószergyorsteszt pedig azt is kimutatta, hogy THC volt a szervezetében. De a férfi ruházatából alufóliába csomagolt növényi törmelék, kristályos anyag, valamint egy kábítószer fogyasztására alkalmas eszköz is előkerült. A rendőrök ezért a motort is átvizsgálták.

A jármű kormánya alatti tárolóban és csomagtartójában szintén kábítószergyanús anyagokat találtak, ezért alapos gyanú merült fel, hogy a férfi az utóbbi időben kábítószerrel kereskedhetett. Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt kristályos anyag kristályt tartalmazott – fogalmaz a közlemény.

A 37 éves R. Rolandot a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Emellett engedély nélküli járművezetés miatt szabálysértési eljárás is indult ellene.