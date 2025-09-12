telexköztársasági elnöki hivatalsulyok tamáspoloska
Távozott a Sándor-palotából a kommunikációs igazgató, aki poloskával illusztrálva Telex-selejtezett

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 12. 22:01
Szajki Bálint / 24.hu

Közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából Szántó Georgina, aki a köztársasági elnök kommunikációs igazgatójaként egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben „Telex-selejtnek” nevezte a Telexet márciusban, írja a lap.

A Sándor-palotának küldött közérdekű adatigénylésekre adott válaszból az derült ki, hogy Szántó szeptember 3-án közös megegyezéssel távozott a köztársasági elnök hivatalától, és felmondási idejére felmentették a munkavégzés alól.

Szántó korábban évekig az Alkotmánybíróság kommunikációs igazgatója volt, aztán követte főnökét, a köztársasági elnöknek választott Sulyok Tamást.

