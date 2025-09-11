Lemondott a szállodaszövetségben betöltött pozíciójáról a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke kedden lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról – tudta meg a 24.hu a párt sajtóosztályától. A Tisza turisztikai szakértője 2023 óta a szövetség balatoni régióvezetője volt.

Az MSZÉSZ elnökét, Somlyai Zoltánt hétfőn kerestük meg azzal, hogy politikai szerepvállalása után maradhat-e pozíciójában Forsthoffer Ágnes. Somlyai Zoltán jelezte, hogy ebben a kérdésben a szövetség nem foglal állást. Hozzátette viszont, hogy az MSZÉSZ célja a szállodák és vendéglátóüzletek politikamentes szakmai- és érdekképviselete. Somlyai arra a kérdésünkre, hogy ki veszi át Forsthoffer helyét, úgy reagált, hogy „a feladatkör átadásáról az MSZÉSZ megfelelő időben tájékoztatást fog adni”.

Forsthoffer Ágnes, a balatonfüredi Hotel Margaréta szálloda tulajdonosa nemrég Facebook oldalán azt állította, hogy miután kiállt Magyar Péter mellé, a hatalom „megkezdte a családi vállalkozásuk tönkretételét”, példaként említve, hogy egy nagy állami cég hirtelen visszamondott egy több száz főt érintő foglalást az utolsó pillanatban, alig egy nappal azt követően, hogy felszólalt a Tisza kötcsei rendezvényén. A cég viszont a Telexnek azt írta, hogy technikai okokból maradt el a rendezvény.

Mindenesetre a kormánymédia már gyártja a lejárató anyagokat Forsthofferről. A TV2 viszont ezt úgy teszi, hogy a csatorna korábban több kitelepülést is tartott a szállodában, éveken keresztül a Mokka nyári stábját, nemrégiben a Hal a tortán stábját látták vendégül.