Csoportos garázdaság miatt indított eljárást a rendőrség, miután egy Kötcsén készült felvételen akasztásról beszéltek

Csoportos garázdaság gyanúja miatt indított eljárást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, miután Budai Gyula fideszes képviselő feljelentést tett, amiért egy Kötcsén készült felvételen akasztásról beszéltek, közölte a rendőrség a Telexszel, de további információkat az eljárásról nem osztottak meg.

A Pesti Srácok tette közzé azokat a felvételeket, melyeken Tisza-szimpatizánsnak mondott emberek a többi között akasztásról beszélnek. „Mondhatnám, hogy »gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel«, de nem mondom” – hangzott el a videón, melyet állítólag egy helyi férfi rögzített.

Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő a történtek után azt írta, hogy „a mai napon csoportos garázdaság bűncselekménye miatt, feljelentést teszek a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt”.

Az eseményekről a közmédia is beszámolt, a riportjuk azt a címet kapta, hogy „Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok Kötcsén”. Később egy közleményükben arról írtak, hogy a tiszások fenyegetően és erőszakosan léptek fel a köztévés riporterrel szemben.

A Tisza szerint az illetők nem pártszimpatizánsok voltak, hanem „egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen van, ezt maguk a rendőrök jelezték, amikor szóltak a rendezőinknek”.