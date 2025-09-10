Hadházy Ákos szánalmasnak nevezte Orbán Viktort

Orbán Viktor miniszterelnök az Öt műsorában egyebek mellett ismét beszélt apja, Orbán Győző hatvanpusztai „gazdaságáról”, azt mondta: neki „nem kellemetlen” az ügy, hiszen az élete egy nyitott könyv. Arra a kérdésre, felesége valóban ad-e utasításokat az ott dolgozó munkásoknak, azt mondta, amikor apja megkéri valamire, Lévai Anikó nyilván segít. A kormányfő szerint Hadházy Ákos köszönettel tartozik neki, mert belőle él, ő tartja el, miatta van nyilvánossága.

A független képviselő közösségi oldalán reagált Orbán Viktor állításaira „Luxuspusztáról”. Pontokba szedve válaszolt a kormányfőnek.

Megismételte, ha ez egy gazdaság, akkor ő a római pápa. (Ha valaki még kételkedik, 27-én nézze meg saját szemével.

„Ha valaki a 85 éves apjából csinál hülyét, csak hogy elbújhasson néhány kínos kérdés elől, az sok jelzővel illethető. Leginkább: szánalmas.”

Lévai Anikó a világ legjobb menye, ha szinte minden nap kiautózik Hatvanpusztára, hogy Orbán Győző helyett „csesztesse a melósokat”.

Jelezte a miniszterelnöknek, neki van rendes szakmája. Azt ugyanakkor elismerte: ha Orbán Viktornak is lenne, vagy „ne adj’ isten miniszterelnökként nem fosztotta volna ki az országot”, akkor neki nem kellett volna „ebben a fekáliában” megmártóznia, amit magyar politikának neveznek. Szerinte mindenkinek, „de leginkább az egész országnak ez lett volna a legjobb”.

Bár Hadházy Ákos rendszeresen követi a kormányfő repülőútjait is, arra ezúttal nem tért ki, hogy Orbán Viktor azt is elárulta, az állam fizeti a dublinihoz hasonló magángépes meccsnézéseit.