hadházy ákoshatvanpusztaorbán viktorlévai anikó
Belföld

Hadházy Ákos szánalmasnak nevezte Orbán Viktort

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2025. 09. 10. 11:31
Szajki Bálint / 24.hu
Azért titutálta így, mert szerinte a kormányfő hülyét csinál 85 éves apjából.

Orbán Viktor miniszterelnök az Öt műsorában egyebek mellett ismét beszélt apja, Orbán Győző hatvanpusztai „gazdaságáról”, azt mondta: neki „nem kellemetlen” az ügy, hiszen az élete egy nyitott könyv. Arra a kérdésre, felesége valóban ad-e utasításokat az ott dolgozó munkásoknak, azt mondta, amikor apja megkéri valamire, Lévai Anikó nyilván segít. A kormányfő szerint Hadházy Ákos köszönettel tartozik neki, mert belőle él, ő tartja el, miatta van nyilvánossága.

A független képviselő közösségi oldalán reagált Orbán Viktor állításaira „Luxuspusztáról”. Pontokba szedve válaszolt a kormányfőnek.

  • Megismételte, ha ez egy gazdaság, akkor ő a római pápa. (Ha valaki még kételkedik, 27-én nézze meg saját szemével.
  • „Ha valaki a 85 éves apjából csinál hülyét, csak hogy elbújhasson néhány kínos kérdés elől, az sok jelzővel illethető. Leginkább: szánalmas.”
  • Lévai Anikó a világ legjobb menye, ha szinte minden nap kiautózik Hatvanpusztára, hogy Orbán Győző helyett „csesztesse a melósokat”.
  • Jelezte a miniszterelnöknek, neki van rendes szakmája. Azt ugyanakkor elismerte: ha Orbán Viktornak is lenne, vagy „ne adj’ isten miniszterelnökként nem fosztotta volna ki az országot”, akkor neki nem kellett volna „ebben a fekáliában” megmártóznia, amit magyar politikának neveznek. Szerinte mindenkinek, „de leginkább az egész országnak ez lett volna a legjobb”.

Bár Hadházy Ákos rendszeresen követi a kormányfő repülőútjait is, arra ezúttal nem tért ki, hogy Orbán Viktor azt is elárulta, az állam fizeti a dublinihoz hasonló magángépes meccsnézéseit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Von der Leyen: Európa harcban áll
Percekre a világraszóló bravúrtól – képeken a magyar–portugál vb-selejtező
Mindig kerülte a kérdést, de Anna Wintour most elmondta, mit gondol Az ördög Pradát viselről
Takács Péter osztrák mentőkkel kapcsolatos szavai nagy felháborodást keltettek Burgenlandban
Lengyelország kérvényezte a NATO 4-es cikkelyének alkalmazását, Orbán elfogadhatatlannak nevezte a történteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik