„A dolgozók szerint Anikó asszony a fehér kerámia csempét is leverette” – újabb hatvanpusztai képeket mutatott Hadházy

2025. 09. 08. 07:19
Hadházy Ákos hétfő reggel Hatvanpuszta „tisztilaknak” vagy „rezidenciának” nevezett épületéből közölt részleteket, állítása szerint ebben, az azóta elkészült részben lakik Orbán Viktor, amikor meglátogatja a birtokot.

A független képviselő szerint a birtok 19 lépcsőházából az egyik, egy kisebb szoba és egy mosdó részlete látható a most közölt fotóin.

Persze a tisztilak már nem így néz ki, ez az épület már be van rendezve egészen elképesztő antik bútorokkal. A dolgozók szerint Anikó asszony a fehér kerámia csempét is leverette és színesre cserélte . Vicces részlet, hogy a méregdrága mosdókagyló mellett még ott hever a leszerelt szerényebb, egyszerűbb verzió, amit szintén kidobathatott a First Lady, mert nem volt neki elég puccos

– fogalmazott Hadházy Lévai Anikóra, a miniszterelnök feleségére utalva. Egy építész szakértőre és ott dolgozókra hivatkozva arról is írt, hogy mosdó padlója is süttői mészkő lehet, lerakással együtt ez 50-60 ezer forint négyzetméterenként, míg a mosdókagyló például újonnan 200 ezer forintba, akciósan 120 ezerbe kerülhet.

Hadházy legutóbb múlt csütörtökön tett közzé fotókat a hatvanpusztai birtok terveiről, ezeken lekvárfőző konyha, és főkertészeti iroda is van.

