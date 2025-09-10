- Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
- Légtérsértés: drónfalat akar Brüsszel a keleti határon, élesítették a NATO 4-es cikkelyét
- Rácz András: A lengyelországi berepülés példátlan a hidegháború utáni Oroszország–NATO viszonyban
- Medián: Mérséklődött a kormányváltást akarók aránya
- Szoboszlai Dominik: Nekem is megvan a felelősségem abban, hogy két meccs után 1 pontunk van
- Az állam fizette Orbán Viktor dublini focimeccses repülőútját
- Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
- Török Gábor: A választási kampányban a legfontosabb, hogy van-e hit
- „Még matekozunk rajta, hogy mi a helyes és védhető” – Kiss Ambrust kérdeztük az azonnali jogvédelemről és a fővárosi csődhelyzetről
A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 10.
AFP
AFP
