Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti EP-frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

„Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen. Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat” – fogalmazott Bardella az MTI szemléje szerint, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, ” elnöke ellen szól.

Gál Kinga szerint az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik. Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte, mondta Gál, aki szerint ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává.

Von der Leyen idén júliusban egyszer már túlélt egy bizalmatlansági indítványt az EP-ben. Akkor Gheorghe Piperea román EP-képviselő, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjának tagja nyújtotta be az indítványt, amely 79 aláírást kapott. Ez elegendő ahhoz, hogy az ügy parlamenti vitára kerüljön. Az indítvány kifogásolja von der Leyen vezetését, amiért nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a 2021-es uniós COVID-19 oltási szerződésről szóló tárgyalások során Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával váltott szöveges üzeneteket.

A bizalmatlansági szavazás támogatói az ECR és a Fidesz-féle Patrióták Európáért frakcióhoz tartoztak, de az ügyben még ők maguk is megosztottak voltak.