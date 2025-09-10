Török Gábor: A választási kampányban a legfontosabb, hogy van-e hit

A választási kampányt alapvetően emberek csinálják, és az emberek közötti kapcsolatrendszerben a legfontosabb az, van-e hit: van-e remény? Nagyon sokszor lehetett látni, különösen az ellenzéki kampányokban 2010 után, hogy ez hiányzott. 2014-ben, 2018-ban, 2022-ben mindig a hit fogyott el

– mondta Török Gábor. Ez azért fontos, mert amikor elfogy a hit, amikor a szereplők maguk sem hisznek a győzelemben, mert az meglátszik azon, hogy mekkora energiával, erőbefektetéssel, kockázattal vesznek részt a kampányban. Török úgy fogalmazott: a Fidesznek nagyon komoly versenyelőnye volt az, hogy a szereplők mindig hajlandók voltak mindent föltenni a sikerre. Az elemző, utalva Orbán Viktornak arra a mondatára, amelyben azt ígérte, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve, kijelentette: a miniszterelnök jól érezte azt, hogy van egy olyan szituáció, amelyben a tágan vett politikai holdudvara, a királyi udvar számos szereplője gondolkodik arról, hogy mi lesz 2006 után.

A műsorban Török beszélt arról is, hogy a Fidesz hagyományos kötcsei programját némiképp kizökkentette, hogy a Tisza Párt erre a napra szervezte az eseményét. Ugyanakkor ez nem akadályozta meg a pártot abban, hogy tovább vigye az új politikai taktikai elemet, a Tisza-adót, azaz a párt állítólagos, az ellenzéki párt által kategorikusan cáfolt adóemelési tervét. Ez volt a napi terv, azzal kiegészítve, hogy igyekeztek egy általuk elképzelt ellentétet is felvázolni: megmutatni a balhézó Tisza, valamint a békés Fidesz képét.

A kötcsei nap alapján is elmondható Török szerint, hogy a Fideszben, vagyis leginkább Orbán Viktorban realizálódott, hogy a választás kétesélyes, s a terve, hogy ezen változtasson.

Az elemző szerint ugyanakkor ahhoz, hogy teljesüljön Orbánék vágya, s ne változzon semmi, ahhoz nagyon sok mindent meg kell változtatniuk.

Erre jó példa a kötcsei piknik: korábban a fideszes elit rendezvénye volt, amelyet körüllengett egyfajta bennfentes, exkluzív hangulat, az volt a képe, hogy a kormányfő máshol nem hallható okfejtéseket ad elő a kiválasztottaknak, a belső körnek. Török azt mondta: ez szinte teljes egészében elveszett, hiszen le kellett kordonozni a környéket, nyilvános közvetítést tartottak, azaz Orbán Kötcse korábbi jelentését feláldozta, mert meglátása szerint ez is kell neki a sikerhez.

Török így konkludált:

Orbán Viktor nyilván nem lenget majd fehér zászlót, nem adja majd fel. De most az is látszik, bármire hajlandó abban az értelemben, hogy bármilyen kommunikációs változtatásra képes lehet.

