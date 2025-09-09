budai gyularuszin-szendi romuluszzsírleszívás
Hiába érdeklődött Budai Gyula, még nem gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

2025. 09. 09. 12:04
Budai Gyula fideszes képviselő július 1-jén tett feljelentést Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök zsírleszívása miatt a legfőbb ügyészségen, mivel szerinte a Tisza Párthoz csatlakozó altábornagyon nem végeztethettek volna el államilag finanszírozott ellátásában ilyen műtétet.

Most két hónap elteltével a fideszes politikus érdeklődött, hogy hogy áll a nyomozás, kihallgatták-e gyanúsítottként Ruszin-Szendit vagy bárki mást.

„A kérdésben megjelölt egészségügyi beavatkozás finanszírozásával kapcsolatban az ügyészségen a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor” – válaszolt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész.

Nem ez az egyetlen büntetőügy a volt vezérkari főnökkel kapcsolatosan, az egykori szolgálati villájával összefüggésben is vizsgálódnak már a hatóságok.

