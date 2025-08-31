Mutatjuk, merre lesznek vasárnap nagy viharok

A nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben – írja vasárnapi előrejelzésében a HungaroMet.
Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar.
Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.
A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés.
A hőmérséklet délután 23–30, késő este 17–22 fok között alakul.
A meteorológiai szolgálat 9 vármegyére – az ország északi és keleti részeire – adott ki figyelmeztetést: ezekben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25–30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Ezek:
- Pest vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
A domborzat függvényében villámárvizek is kialakulhatnak – írják.