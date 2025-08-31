időjárásmethungarometesők
Mutatjuk, merre lesznek vasárnap nagy viharok

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 31. 06:21
Mohos Márton / 24.hu

A nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben – írja vasárnapi előrejelzésében a HungaroMet.

Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar.

Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.

A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés.

A hőmérséklet délután 23–30, késő este 17–22 fok között alakul.

A meteorológiai szolgálat 9 vármegyére – az ország északi és keleti részeire – adott ki figyelmeztetést: ezekben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25–30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Ezek:

  • Pest vármegye
  • Békés vármegye
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
  • Hajdú-Bihar vármegye
  • Heves vármegye
  • Komárom-Esztergom vármegye
  • Nógrád vármegye
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A domborzat függvényében villámárvizek is kialakulhatnak – írják.

