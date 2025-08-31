Ketten haltak meg egy lakástűzben Budapesten

Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A közlemény szerint vasárnap hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz ütött ki.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet.

Bár részletes információkat még nem hoztak nyilvánosságra a tragédiáról, a rendőrség annyit közzétett, hogy egyik holttestet a lakásban a tűzoltók találták meg, míg a másik nő – eddig még nem tisztázott okokból – kizuhant a hatodik emeletről.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított – olvasható a közleményben.