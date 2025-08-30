Magyar Péter és Nagy Ervin a Csurran, cseppenre bulizott a SZIN-en

Magyar Péter és Nagy Ervin elnéztek Majka pénteki koncertjére a Szegedi Ifjúsági Napokon. A Népszava videójában az látszik, ahogy a Tisza Párt elnöke és a színész buliznak a Csurran, cseppen című számra, néha éneklik is a szöveget, amikor épp nem közös szelfiket készítenek a politikussal a körülöttük lévők. A dal végeztével a közönség egy része a nyári fesztiválok nagy slágerét, „a mocskos Fidesz!” rigmust skandálta.

A fideszes politikusok és nyilvánosság a nyáron nagy botrányt keltettek abból, hogy Majka több koncertjén is a fikciós Bindzsisztán korrupt vezetőjéről szóló szám végén eljátszotta mikrofonnal, hogy fejbe lövik. Az előadó teljesen egyértelműen soha nem mondta ki, hogy a Csurran, cseppen egy utalás Orbán Viktorra és Magyarországra, maga a kormánypárt viszont határozottan kormánykritikus számként kezelte.

Majka a Strand Fesztiválon tartott koncertjén egyébként azt kérte a közönségtől és hallgatóitól, hogy 2026 áprilisában feltétlenül menjenek el szavazni.