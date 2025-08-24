majka
Majka szavazásra buzdította közönségét Strand Fesztiválos koncertjén

Szabó Gábor Gábriel / RTL
admin Grósz Petra
2025. 08. 24. 09:39
Szabó Gábor Gábriel / RTL

Péntek este Majka is fellépett a Strand Fesztiválon, ahol a Csurran, cseppen című slágere is felcsendült – ami mint ismeretes, korábban komoly közéleti lavinákat indított el.

Az Index tudósítása szerint a rapper kétszer is előadta rendszerkritikus számát, koncertje végén pedig szavazásra buzdította a dalaira bulizó fiatalokat, mondván: feltétlenül vegyenek részt a 2026-os választásokon.

Az X-Faktor mentora később egy drónfelvételt is posztolt az Instagram-oldalán, megmutatva, mennyien voltak a koncertjén:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Peter Majoros (@majesz187) által megosztott bejegyzés

