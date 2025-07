Hammer Ferenc: Új korszellem a „Mocskos Fidesz!”

A HVG-nek adott nagyinterjúban Hammer Ferenc azt mondja: a könnyűzene mindig az ellenkultúra része volt, a film- és a zeneipar is felismerte, hogy „a lázadó tinédzser” jól elladható. Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója, civilben a Lopunk zenekar énekes-frontembere nemzetközi, történelmi kitekintést is adva magyarázza el, miért zúg a „Mocskos Fidesz!” a koncerteken.

Szerinte korábban is voltak néhányan, főleg punkzenekarok, akik beszóltak mindenkinek, de a legtöbb előadó csendben maradt.

Hammer Ferenc szerint egy hasonló politikai-kulturális helyzet alakult ki, mint 1988-89 idején. Számára meglepetés, hogy néhány előadó most a rendszer kritikusa lett.

Ahogy 1989-ben is előkerült a szekrényből sok szabadságharcos, akik tényleg szerettek volna valami mást, akik tényleg nem szerették a kommunizmust, de a viselkedésükben, tetteikben, szavaikban ez addig egyáltalán nem tükröződött. (…) A Pride-tüntetés is ezt tükrözte, oda azért ment el nagyon sok ember, hogy a lábával szavazzon a NER ellen. A zenészek egy részéből is most bújhatott elő a politikai elégedetlen.