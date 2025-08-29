A hatvanpusztai Orbán-birtok „napszámosairól” mutatott képeket Hadházy Ákos

A hatvanpusztai Orbán-birtok parkjának építéséről és az ott dolgozó „napszámosokról” közölt képeket Hadházy Ákos pénteken a közösségi médiában. A munkások a képeken háttal láthatók és az arcuk is takarásban van, ezért nem felismerhetők, viszont képek jelentek meg a birtokra került előnevelt fákról és cserjékről is.

Az ott dolgozók szerint tényleg hoztak készen nagyobb fákat is, több munkás szerint volt olyan példány is, amelyik milliós költséggel érkezett Orbánékhoz. Állítólag van egy olajfa is, ahol külön tábla dicsekszik azzal, hogy honnan érkezett…

– fogalmazott a független országgyűlési képviselő.

Csütörtökön a Telex egy kertépítész véleménye alapján fél milliárdra becsüli csak a park építésének a költségeit, Hadházy szerint azonban könnyen lehet, hogy alábecsülhették a számot. Szerinte ha ebbe a macskaköves , fűtőszálas utakat is belekalkulálják, akkor az is önmagában több százmilliót jelenthet.

A parkban még most is tucatnyi napszámos dolgozik, csak az ő bérük elviszi a miniszterelnöki fizetés jelentős részét (persze gondolom , nincsenek túlfizetve). És ne feledkezzünk meg a robotfűnyíróról sem…

– ironizált az országgyűlési képviselő, aki szerint a parképítésen dolgozókról készült képek két évvel ezelőtt októberben egy szombati napon készültek. A képviselő a következő tüntetés időpontját is meghirdette, azt várhatóan szeptember 2-án tartják majd meg a Ferenciek terén.