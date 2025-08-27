Otthagyná a sereget a toborzókampány arca, mert nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével

Nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével, ezért leszerelne Pálinkás Szilveszter, a Magyar Honvédség toborzókampányának arca, írja a Telex. A lap szerint a S.E.R.E.G. című sorozatban is szereplő százados azt mondta nekik, hogy valóban ott szeretné hagyni a honvédséget.

Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam

– mondta a 33 éves rohamlövész, aki nagyjából egy hónapja nyújtotta be a kérelmét a minisztérium vezetésének, de a veszélyhelyzetre hivatkozva megtagadták azt. A 2020 márciusában elrendelt, és azóta fél évente folyamatosan meghosszabbított veszélyhelyzet alatt a jogszabályok szerint csak közös megegyezéssel lehet otthagyni a honvédséget.

A leszerelésről az állományilletékes parancsnok vagy a Magyar Honvédség parancsnoka dönt. Pálinkás továbbra is az állomány tagja, így nem mondhatott a Telexnek részleteket. Annyit elárult, hogy aktívan keresi a jogi lehetőséget a leszerelésre.

Pálinkás 2017-ben csatlakozott a Magyar Honvédséghez. Rohamlövészként és különleges műveleti katonaként Szolnokon szolgált, majd elvégezte a komoly presztízsű Brit Királyi Katonai Akadémiát. Később az Egyesült Államokban katonai felderítőnek tanult, a külföldi képzések után pedig katonai szakreferensként került a Honvédelmi Minisztérium állományába, ahol a közvetlen parancsnoka Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter lett. Másfél éve ő lett az országos toborzókampány arca.