Sulyok Tamás hivatala bejelentette: garanciákkal minimalizálják a lehetőséget, hogy legközelebb is eltűnjön az orosz szó a rakétatámadás elől

Közleményt adott ki a Sándor-palota, amelyben azt írják:

A köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.

A közleményt a Sándor-palota írta alá, de nem írták le, pontosan mi történt. Sulyok Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, majd egy órával később módosították a posztot, amiből kikerült az orosz szó. Később azzal indokolták, hogy elhamarkodott volt megnevezni az elkövetőt, hiszen ezt nem lehetett biztosan tudni.

Orbán Viktor miniszterelnök délután már leírta egy posztban, hogy orosz támadásról volt szó, Sulyok Tamás hivatala pedig ezután megerősítette, hogy már ők is tudják, hogy oroszok voltak az elkövetők.

Hogy pontosan milyen garanciákkal lehet a hasonló helyzeteket minimalizálni, azt nem tudni.