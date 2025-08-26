Elment egy fiatal anya vásárolni a kislányával, azóta sincsenek meg

Elment hétfőn délelőtt 11 óra körül az otthonából vásárolni egy fiatal édesanya a kislányával, és azóta sem lehet tudni, hogy hol lehetnek. A rendőrök a lakosság segítségét kérik Gurbai Johanna megtalálásához.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a 24 éves mezőkeresztesi nő 156 centiméter magas, vékony testalkatú, barna színű haja és szeme van.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.