Trágyaszag van Budapesten, a nyomok egy helyre vezetnek

2025. 08. 26. 16:41
Ismét trágyaszag van Budapesten, írja a Telex, amit több kollégánk is megerősített. A szagot érezni a tizenegyedik és a harmadik kerületben, valamint Buda külső részein és az agglomerációban is.

Augusztus végén rendszeresen van nagyon büdös Budapesten, korábban a Meteorológiai Szolgálat is írt arról, hogy ilyen szélviszonyok mellett ez rendszeres.

Az elkövetőről nem feltétlenül tudni, de Solymár polgármesteri hivatala szerint a nyomok a Gyermelyihez vezetnek. A gazdálkodási területükön trágyáznak, amivel megvárták az államalapítás ünnepének végét.

A cég azt írta:

A szórandó szerves trágyát már a tábla szélére szállítottuk teherautókkal, ezzel is elősegítve, hogy a munkavégzés időtartama minél rövidebb legyen, és a szagterhelés is a lehető legrövidebb időn belül megszűnjön

