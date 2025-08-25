országgyűlésképviselőkirodabérletalbérlet
Belföld

Az átlagosnál drágább a lakásbérlés a képviselőknek

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 25. 09:16
Adrián Zoltán / 24.hu
Nem egészen egy év alatt csaknem 660 millió forint ment el a képviselők lakás és irodabérlésére.

A Népszava közérdekű adatigénylést külfdött az Országgyűlés sajtóirodájának, így derült ki, hogy 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást/szállodai szobát a képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 millió forintot költöttek. A lap emlékeztet rá, hogy a képviselők csaknem kétmilliós alapilletményük mellett jogosultak az iroda- és lakásbérlésre, 6,6 milliós az alkalmazotti keretük, elszámolhatják a mobilhasználat és a tankolás költségét is.

A lakásbérlés lehetőségével az ominózus időszakban 112-en éltek. A legtöbbet és a legkevesebbet is fideszes politikus költötte. Jakab István havi 534 ezerért egy 69 négyzetméteres, Horváth László drogügyi kormánybiztos havi 192 ezerért egy 36 négyzetméteres lakást bérelt. Átlagosan 350-450 ezer forint körül bérelnek lakást a képviselők, miközben az Ingatlan.com 2025, júliusi adatai szerint a fővárosi kiadó lakások havi bérleti díja átlagosan 250 ezer forint körül volt. Az Országház környékén havi 317 ezer forint volt az átlag.

Irodát 57 képviselőnek béreltek. A fideszesek 2022 végén felmondták az összes szerződést, vélhetően azért, mert a jogszabály szerint ha a képviselők lemondanak valamely juttatásról (vagy annak egy részéről), az összeget a frakció kapja. Az irodabérlés aranyérmese a párbeszédes Szabó Rebeka, aki 16,8 millió forintot használt fel a keretéből, őt követi Földi László (KDNP) 11,6 millióval, illetve Földi Judit (DK) 11,4 millióval. Előző évben több mint egymilliárd forint ment el a képviselők albérletére és irodabérletére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előtte-utána: három év után szabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból
Peller Anna: Hogy milyen a testem, az maradjon meg a szűk családi körnek
J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére
Lavrov: elismerjük Zelenszkijt a rezsim vezetőjének, készek vagyunk tárgyalni vele
Egy 150 éves rendszert szedett szét az Orbán-kormány, hiányoznak az öntözés közösségi fejlesztései
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik