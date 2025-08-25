Az átlagosnál drágább a lakásbérlés a képviselőknek

A Népszava közérdekű adatigénylést külfdött az Országgyűlés sajtóirodájának, így derült ki, hogy 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást/szállodai szobát a képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 millió forintot költöttek. A lap emlékeztet rá, hogy a képviselők csaknem kétmilliós alapilletményük mellett jogosultak az iroda- és lakásbérlésre, 6,6 milliós az alkalmazotti keretük, elszámolhatják a mobilhasználat és a tankolás költségét is.

A lakásbérlés lehetőségével az ominózus időszakban 112-en éltek. A legtöbbet és a legkevesebbet is fideszes politikus költötte. Jakab István havi 534 ezerért egy 69 négyzetméteres, Horváth László drogügyi kormánybiztos havi 192 ezerért egy 36 négyzetméteres lakást bérelt. Átlagosan 350-450 ezer forint körül bérelnek lakást a képviselők, miközben az Ingatlan.com 2025, júliusi adatai szerint a fővárosi kiadó lakások havi bérleti díja átlagosan 250 ezer forint körül volt. Az Országház környékén havi 317 ezer forint volt az átlag.

Irodát 57 képviselőnek béreltek. A fideszesek 2022 végén felmondták az összes szerződést, vélhetően azért, mert a jogszabály szerint ha a képviselők lemondanak valamely juttatásról (vagy annak egy részéről), az összeget a frakció kapja. Az irodabérlés aranyérmese a párbeszédes Szabó Rebeka, aki 16,8 millió forintot használt fel a keretéből, őt követi Földi László (KDNP) 11,6 millióval, illetve Földi Judit (DK) 11,4 millióval. Előző évben több mint egymilliárd forint ment el a képviselők albérletére és irodabérletére.