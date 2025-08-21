Vitézy Dávid a busztüzekről: Budapest annyit költ közösségi költségvetésre, mint a BKV beruházásaira. Ez tarthatatlan

Múlt héten a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere. Habár egyik balesetben sem sérült meg senki, Vitézy Dávid szerint a busztüzek ráirányították a figyelmet a BKV buszparkjának tarthatatlan állapotára.

A korábbi főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője már korábban leírta, a kormányt milyen felelősség terheli az ügyben, most pedig azt fejtette ki a Facebookján, hogyan tud szerinte a főváros többet tenni.

Ezen a nyáron zajlik – épp frakciónk kezdeményezésére – a közösségi költségvetés felülvizsgálata, ahol a budapestiek ötletei alapján költ el a Főváros évi 1 milliárd forintot. Több javaslatot tettünk ennek kapcsán arra, hogyan lehetne a külső kerületekbe több forrást juttatni vagy a megvalósítást gyorsítani. Fájó, de be kell látni: Budapest mai helyzetében ez így irreális. Tarthatatlan. Legyen közösségi költségvetés jövőre is – de csak akkor, ha újra legalább 10 milliárd forint jut a BKV beruházásaira, buszvásárlásra. Ma ugyanis Budapest annyit költ közösségi költségvetésre, mint a BKV beruházásaira. Ez tarthatatlan

– írta Vitézy, hozzátéve, hogy tíz éve még évente 10 milliárd forint ment el a BKV beruházásaira, új buszok vásárlására, villamospályák felújítására, ám ez az összeg most tizedére csökkent.

Mint írta, a közösségi költségvetés nem elvetendő ötlet, de jelenleg Budapesten az alapvető működésre sincs pénz.

Ilyen helyzetben a közösségi költségvetés nem előzheti meg az alapfeladatok ellátását. Hogy konkrét példát mondjak: a Széll Kálmán tér árnyékolására költeni 120 millió forintot vagy a Bajcsyn egy értelmetlen kerékpársávra tízmilliókat, mert ez az ötlet kapott néhány száz, esetleg ezer szavazatot, miközben új buszra nincs pénz, teljesen aránytalan

– írta Vitézy, aki azt javasolja, előbb a BKV buszflottájának megújítására, az állapotok javítására költsék a pénzt. „Akkor támogatjuk 2026-ban a közösségi költségvetés folytatását, ha a BKV beruházási kerete ismét eléri legalább az évi 10 milliárd forintot” – tette hozzá.