Autó ütközött kisbusszal Nyírmihálydinál: a balesetben ketten meghaltak és kilencen megsérültek

2025. 08. 21. 20:39

Ketten meghaltak és kilencen megsérültek a 471-es főúton a szabolcsi Nyírmihálydinál történt balesetben – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) csütörtök este az MTI-vel.

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak.

A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből.

A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

