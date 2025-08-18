Megölte édesanyját, majd öngyilkos lett egy férfi Gárdonyban

Vasárnap délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta, írja a police.hu.

A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges nyomozási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.