Így lehet majd közlekedni augusztus 20-án Budapesten

A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán este kilenckor kezdődik és várhatóan 21 óra 35 perckor ér véget. Várhatóan délután négytől korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

Közúti korlátozások, zárások:

a Pesti alsó rakpart zárva van a Margit híd és a Közraktár utca között, és a Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között;

a Lánchídon csak a gyalogosok közlekedhetnek, majd 19:00-tól teljes szélességében lezárják a hidat a gyalogos forgalom elől is;

folyamatos a korlátozás a Budai Vár területén;

a Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart;

továbbra is lezárva marad a Műegyetem rakpart;

16 órától korlátozzák a közúti forgalmat a Margit hídon, az érintett autóbuszok mindkét irányban a villamosvágányokon közlekednek;

19 órától teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat,

14 és 20 óra között a Szent Jobb körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca forgalmát és a Bazilika környékét.

Közösségi közlekedési változások augusztus 20-án, szerdán napközben:

a 2-es a 2B és a 23-as villamosok az első járat indulásától 19:30-ig, valamint 22 óra után a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;

19-es villamos 19 óráig megosztva, Kelenföldi pályaudvar és Döbrentei tér, valamint Bécsi út / Vörösvári út és Clark Ádám tér között közlekedik;

41-es villamos 19 óráig a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd budai hídfő között a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik;

16-os autóbusz nem közlekedik, a Budai Vár a Széll Kálmán tér felől a Bécsi kapu térig közlekedő 16A busszal, valamint a Deák tér felől az Erzsébet hídon át közlekedő 216-os busszal érhető el;

a 105-ös, a 210B és a 216-os autóbuszok 19 óráig mindkét irányban az Erzsébet hídon át közlekednek;

a 178-as autóbusz 19 óráig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik;

a 9-es busz és a 72-es trolibusz 12 és 20 óra között egyik irányban sem áll meg a Szent István Bazilika megállóhelyen;

a 15-ös autóbusz üzemkezdet és 14 óra között a Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út–Kálmán Imre utca–Honvéd utca útvonalon a Nyugati pályaudvar érintésével, 14 óra és üzemzárás között rövidített útvonalon csak a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között, továbbra is a Nyugati pályaudvar érintésével közlekedik;

Közösségi közlekedési változások augusztus 20-án, szerdán este:

A Margit híd korlátozásakor:

a 4-es és a 6-os villamosok 16 órától 19 óráig a Margitsziget / Margit híd megállóhelyen mindkét irányban megállás nélkül áthaladnak, 19 órától 22:30-ig rövidített útvonalon, a dél-budai végállomásaik és az Oktogon között közlekednek;

a 9-es autóbusz 19 órától 22:30-ig Kőbánya alsó vasútállomás és a Nyugati pályaudvar M között, illetve Óbuda, Bogdáni út és a Margit híd, budai hídfő között közlekedik;

a 91-es és a 291-es autóbuszok 19 órától 22:30-ig rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett a Margit körútig közlekednek;

a 191-es autóbusz terelve, a Margit körúton át a Széll Kálmán tér végállomáshoz közlekedik;

a 26-os autóbusz a Margitsziget déli részének közúti zárása miatt már 16 órától üzemzárásig rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között közlekedik. A 226-os autóbusz Óbuda és a Göncz Árpád városközpont között jár, mindkét irányban betérve a margitszigeti Zenélőkúthoz.

Az Erzsébet híd teljes zárásakor 19:00-tól:

az 5-ös autóbusz a budai oldalon összevonva a 105-ös busszal (5-105-ös jelzéssel) a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között jár, Pesten pedig Rákospalota és az Astoria között közlekedik;

a 7-es és a 133E autóbusz Újpalota és az Astoria között jár, illetve a dél-budai végállomásuk és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik;

a 7E autóbusz meghosszabbítva, Újpalota, Nyírpalota út és az Astoria között közlekedik;

a 8E autóbusz Újpalota és az Astoria, illetve Kelenföld és a Déli pályaudvar között jár;

a 105-ös autóbusz a budai oldalon összevonva az 5-ös busszal (5-105-ös jelzéssel) a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között közlekedik, Pesten pedig a Gyöngyösi utca M és a Deák Ferenc tér között jár;

a 107-es autóbusz nem közlekedik;

a 110-es és a 112-es autóbusz a Bosnyák tér és az Astoria (112-es jelzéssel), illetve a budai végállomásuk és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik;

a 210B autóbusz Budán a Déli pályaudvar M és a Normafa között közlekedik, Pesten az autóbuszok (105-ös jelzéssel) Gyöngyösi utca M és a Deák Ferenc tér között járnak;

a 216-os autóbusz nem közlekedik.

A Szabadság híd teljes zárásakor, valamint a Fővám tér korlátozásakor 19:00 és üzemzárás között:

a 47-es és a 49-es villamosok csak Budán járnak, a dél-budai végállomásaik és a Szent Gellért tér között közlekednek;

a 83-as trolibusz nem érinti a Fővám teret, a Lónyay utca felé terelve közlekedik.

A budai felső rakpartok (Bem rakpart, Batthyány tér, Szent Gellért rakpart, Műegyetem rakpart) korlátozásakor:

a 19-es villamos 19 órától csak északon jár a Margit körút–Széll Kálmán tér–Krisztina körút útvonalon a Döbrentei térig;

a 41-es villamos 19 órától eredeti végállomásai között, de Krisztinaváros helyett a Margit körút–Alkotás utca–Villányi út terelt útvonalon közlekedik;

az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Döbrentei tér között közlekedik;

a 11-es autóbusz módosított útvonalon, a Batthyány tér helyett a Széll Kálmán tér végállomáshoz közlekedik;

a 39-es autóbusz módosított útvonalon, a Batthyány tér helyett a Széna téri végállomáshoz közlekedik;

a 178-as autóbusz nem közlekedik.

A pesti felső rakpartok korlátozásakor

a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok előreláthatólag 19:30 és 22 óra között csak a Boráros térig közlekednek.

A BKK alternatív eljutási lehetőségként a sűrítve közlekedő M1-es, M2-es, M3-as M4‑es metrók igénybevételét ajánlja.