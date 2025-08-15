A Budapesti Közlekedési Központ hatósági szervekkel együttműködve a Sziget Fesztivál nyolc napja alatt közel 400 alkalommal ellenőrzött taxisokat, 164 esetben hivatalos jegyzőkönyv is készült – írja a BKK közleménye.

A jegyzőkönyvezett esetek közül 89 alkalommal állapítottak meg szabálytalanságot, ami az összes ellenőrzés közel negyedét jelenti.

83 alkalommal a taxiszolgáltatás, 6 alkalommal pedig az engedély nélküli taxiszolgáltatás miatt szabtak ki büntetést. A BKK 54 esetben próbavásárlók közreműködésével hajtotta végre az ellenőrzést.

A hatóságok a BKK ellenőreinek közreműködésével hat járműről vettek le rendszámot, amellyel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást. Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat: ilyenkor a BRFK munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

Az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot,

illetve az is, hogy hiányoztak a kötelező arculati elemek – utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája – a kocsikról. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast.

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat kértek el. A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében teljesítettek szolgálatot. A közlemény szerint az együttműködés hatékonyságára jó példa, hogy a Sziget fesztiválnál szolgálatot teljesítő ellenőrök jelzése alapján a Repülőtéren a BKK a közlekedési hatóság munkatársaival együtt vonta ellenőrzés alá azt a két taxist, akik a hatósági árnál jóval drágábban, előre kikötött fix díjért szállítottak utasokat.

Az ellenőrzések során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak.

A sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.

A fesztivál ideje alatt a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel szállították az utasokat. Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, és eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben. Egy esetben Viber-alkalmazáson keresztül rendelt, engedély nélküli taxiszolgáltatás lebonyolítását is feltárták az ellenőrök. A zárt csoportban történt megrendelést követően a szolgáltatást egy olyan jármű végezte, amelynek vezetője nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel. A hatóságok eljárást indítottak a járművezető ellen, a rendszámot és a forgalmi engedélyt is bevonták.

Az utazóközönség és taxis piac közös érdeke, hogy a becsületes, szabálykövető taxisok közül kiszűrjék azokat, akik nem tartják be a jogszabályokat – teszi hozzá a BKK.