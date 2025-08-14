Nem árulja el a rendőrség, hogy nyomoznak-e Fleck Zoltán ellen

Adatvédelmi szabályokra hivatkozva nem árulja el a rendőrség, hogy folyik-e nyomozás Fleck Zoltán jogszociológus ellen – írja a Népszava. A lap kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság az ilyenkor szokásos sablonnal válaszolt, vagyis azt írták, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján adatvédelmi okokból nem adhatnak tájékoztatást.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a múlt héten tett feljelentést Fleck Zoltán jogszociológus ellen, mivel szerinte az ELTE egyetemi tanárának korábbi kijelentései az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűntett előkészületének minősülhetnek.

Fleck Zoltán az egyik Tisza Sziget júniusi kerekasztal-beszélgetésén arról beszélt, hogy mi jöhet, ha a Tisza Párt nyer a választáson. Az elmélete szerint a köztársasági elnöknek jogában áll a vesztes pártot felkérni kormányalakításra. Abban az esetben, ha Sulyok Tamás így járna el, a kutató szerint

akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében.

Az egyetemi tanár szavait a kormányhoz közelálló szereplők közül többen bírálták. Az Orbán Viktor miniszterelnök jobbkezeként emlegetett Nagy János közösségi oldalán hosszan elemezte Fleck Zoltán kijelentését. Eredetileg a Fidesz-univerzum egyik meghatározó figurája, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász vállalta a szerepet, hogy felveteti a jogszociológus büntetőjogi felelősségét.

Korábban Sulyok Tamás államfő is úgy értékelte, hogy Fleck Zoltán nézetei erőszakosak, súlyosan alkotmánysértőek, ám az egyetemi tanár azt válaszolta az államfőnek: semmi radikálisat nem állított, de nem lehet úgy tenni, mintha Sulyok Tamást „megbízható demokratikus és jogállami szellem hatná át”. Bayer Zsolt fideszes publicista a professzor kirúgását követelte.