Harminchét fokos hőséggel folytatódik a kánikula

Folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő csütörtökön. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet napi előrejelzéséből.

A napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a hőség, amely végül szombaton tetőzhet.

Sok csapadékot várhatóan a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Addig folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő.