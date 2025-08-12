Közleményt adott ki a Lidl, miután az újbudai önkormányzat nemet mondott a gazdagréti beruházásra

A Lidl Magyarország a szavazással kapcsolatban egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatást, kiértékelést nem kapott, de amint a hivatalos és részletes tájékoztatást kézhez kapjuk, annak ismeretében a beruházást megfontolás tárgyává tesszük

– ezt írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Lidl Magyarország a gazdagréti beruházással kapcsolatban. Ahogy arról beszámoltunk: az Újbuda Önkormányzata által kiírt hivatalos véleménynyilvánító szavazáson a résztvevők 70 százaléka elutasította a beruházást. Ezzel összhangban az önkormányzat határozottan tiltakozik a megvalósítás ellen. A Lidl viszont közleményében azt írja, hogy:

a rendelkezésünkre álló szóbeli információk alapján ugyanakkor úgy tudjuk, hogy kicsivel több mint 1000 főtől érkezett nemleges válasz, vagyis a szavazásra jogosultak mindössze 7,7%-ának véleménye látható a social médiában megjelenő posztokban.

Hozzátették: a Lidl Magyarország minden esetben arra törekszik, hogy olyan helyszíneken működtessen áruházat, ahol arra valóban igény van.