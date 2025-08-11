Orbán Viktor elárulta, mikor tartják a 2025-ös kötcsei pikniket

A hvg.hu szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjaival megosztotta az idei kötcsei piknik időpontját. Követőinek a mai munkanapjáról ezt írta: „délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével”.

A portál felidézi, hogy a kötcsei esemény szervezője a Fidesz-pártalapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány. „Kötcsén is mindig Orbán Viktoré a főszerep, lényegében ezzel rúgja be az őszi politikai szezont, zárt körben tart politikai eligazítást a NER politikai-közéleti elitjének.”

A 2004 óta megtartott kötcsei eseményeket többnyire szeptember első hétvégéjén rendezték – 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban az őszi mellett volt egy-egy nyár elejei összejövetel is –, tavaly is szeptember 7-én zajlott le a Dobozy-kúriában.