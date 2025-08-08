Orosz média: Putyin elfogatóparancsa miatt akár Magyarországon is lehet a Putyin-Trump találkozó

A Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozóját Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket – írja a Lenta című orosz lapra hivatkozva a kormánypárti Mandiner.

A csúcstalálkozóra Magyarországon is sor kerülhet, tekintettel Budapest szoros kapcsolataira Washingtonnal és Moszkvával, valamint az ország terveire, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló szerződésből.

– latolgatta az esélyeket az orosz lap.

Magyarország április 3-án jelentette be, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróság részes államai közül. Ugyanezen a napon Budapestre látogatott Benjamin Netanjahu miniszterelnök, aki ellen Putyinhoz hasonlóan háborús bűncselekmények gyanúja miatt nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Mivel ez a magyar kormány a nemzetközi jogot és kötelezettségeit megsértve nem hajtotta végre, az oroszok joggal gondolhatják, hogy Vlagyimir Putyin elfogására sem fog sor kerülni, ha Budapesten rendezik meg a Putyin–Tump-találkozót. Arról, hogy miként rontja Magyarország nemzetközi pozícióját a háborús bűnökkel gyanúsított izraeli miniszterelnök elfogásának megtagadása, ebben a cikkben írtunk a minap.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van, ám ezeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.