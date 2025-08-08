mávvonatagglomeráció
Felfordulás lesz a MÁV agglomerációs vonalain a következő napokban – itt vannak a konkrét változások

2025. 08. 08. 18:01
Nagy Borbála / 24.hu

Holnap hajnaltól jövő hét kedd estig a korábban kisiklott mozdony által megrongált pályarész helyreállítását végzik Rákosrendezőn – írja a MÁV. Ezeken a napokon – teszik hozzá – jelentősen változik az esztergomi, a váci és a veresegyházi vonal menetrendje.

„A munkálatok során két váltót állítunk helyre, továbbá az érintett szakaszon 70 méternyi sínt, 100 betonaljat és 1000 sínrögzítésre szolgáló csavart cserélünk ki. Ezt követően elvégezzük az előírt váltó- és vágányszabályozásokat, valamint a zúzottkő-ágyazat pótlását, rendezését.”

