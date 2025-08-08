időjáráskánikulahétvégehőség
Brutális kánikula jön a hétvégén

Szajki Bálint / 24.hu
Kassai Zsigmond
2025. 08. 08. 07:04
Szajki Bálint / 24.hu

Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések – írja pénteki előrejelzésében a HungaroMet.

A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 26 fok között valószínű.

A tájékoztatás szerint a következő napokban túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. A hétvégén tovább erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton, augusztus 9-én: alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.

Vasárnap, augusztus 10-én változatlanul napos, száraz idő várható, a hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet. A HungaroMet vasárnapra szinte egész országra kiterjedő vészjelzést adott ki a hőség miatt, négy megyére kettes, narancs fokozatút.

