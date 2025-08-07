Műszaki „rohamkocsit” állított szolgálatba a MÁV a Budapest–Székesfehérvár vonalon

Lezárult a MÁV csoport és a Siemens közösen végzett sorompóauditja, amire a pünkösdi hétvégén kialakult káosz miatt volt szükség.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Világgazdaságnak azt mondta, az auditálási folyamat összesen három hetet vett igénybe, ez alatt a MÁV csoport és a Siemens kollégái közösen dolgoztak a vasúti átjárók felülvizsgálatán a Budapest–Székesfehérvár vonalon.

Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét lépések születtek az auditnak köszönhetően, a MÁV vezérigazgatója elmondta, új, műszaki „rohamkocsit” szereltek fel és állítottak szolgálatba a vasútvonal mentén. Ezzel Hegyi állítása szerint rugalmasabban és gyorsabban tudnak beavatkozni, ha ismét jelentkeznének azok a sorompóhibák, amelyeknek részben a megelőzését, részben pedig a sokkal gyorsabb elhárítását teszik lehetővé az audit tanulságai. Ami a megelőzést illeti, a síneknél ezen a nyáron ugyancsak tesztelt módszerhez hasonlóan passzív hővédelemmel láttak el egy sorompót.

Az első adatok 3-6 fokkal kisebb hőmérsékletről számoltak be a védőfestékkel ellátott sorompódobozok esetében. Az adatokat augusztus végén fogjuk kiértékelni és ez alapján hozzuk meg a következő döntéseket

– árulta el Hegyi Zsolt, aki hozzátette, hogy ezen kívül racionalizálták és fejlesztették a logisztikai irányt is, így könnyebb és elérhetőbbé vált a tartalékalkatrészek keresése, illetve ezekből alaposan be is „táraztak” a főszezonra.

Hangsúlyozta, hogy ezek a hibák kialakulásának megelőzését, részben a hibák gyorsabb elhárítását teszik lehetővé, de ez még korántsem a folyamat vége, további lépésekre: vizsgálatokra és beavatkozásokra is szükség lesz. A Siemensszel megállapodtak egy, mind a 12 sorompóra kiterjedő felújítási programban a vonalat érintően, melyet az ősz folyamán végeznek el. Továbbá tervezik a sorompók szoftveres frissítését is, olvasható a Világgazdaság cikkében.