Orbán Viktor: Jelenleg nem tudom azt mondani, hogy jól mennek a dolgok, folytatjuk

Hogy lesz-e mocskos Fidesz, azt nem tudhatjuk, hosszú még az este – kezdte beszédét Orbán Viktor az esztergomi MCC Feszten. A kormányfőt a fiatal-kérdésről faggatták először a színpadon, arról, hogy is miért népszerűtlen a fiatalok körében a Fidesz. „Ez olyan rejtély, amelyet többféleképp lehet megfejteni. (…) Érdemes a dolgok mélyére nézni” – reagált a miniszterelnök. Orbán szerint az Egyesült Államokban divat volt tavaly Trump-ellenesnek lenni a zenészek körében, Orbán szerint ennek „a magyar változatát” láthatjuk most a koncerteken.

A fiataloknál a lázadás az élet természetes része

-mondta Orbán.

Szülői bölcsességeset és higgadtságot javasolok. (…) Ezek a fiatalok a mi gyerekeink.

A kormányfő felsorolta, hogy Magyarországon van Diákhitel, munkáshitel, a fiatal anyáknak szja-mentesség és mindenki számára ott a lakáshitel, a kormány ezeket nyújtja a fiataloknak. Orbán Viktor azt is mondta, hogy megértőnek kell lenni a fiatalokkal, kölcsönösen meg kell hallgatni egymást. A kormányfő elmondta, hogy korábban, amikor hazament, és rosszkedve volt, rendre meghallgatta Azahriah egyik dalát, de amióta az énekes véglénynek nevezte a fideszeseket, azóta már nem tudja ezt a dalt hallgatni.

Sokat fogunk dolgozni, és nagyon fogunk nyerni

– mondta Orbán a jövő évi választásokról. A kormányfő megkapta a kérdést, hogy csak kommunikációs probléma van a Fidesznél, vagy a gazdasági helyzettel is foglalkoznak-e. „Ebben van igazság” – mondta Orbán, de szerinte ez nem zárja ki egymást, azaz van problémája a gazdaságnak, és van digitális probléma is – mondta. Most is hangsúlyozta: a gazdasági növekedéshez elsősorban béke kell. „Amivel én próbálkozom, hogy megvédjem, ami van.” Hozzátette:

Hat hónapja sámfázom, fúrom-faragom ezt a 3 százalékos otthonteremtési programot.

Orbán Viktor azt mondta ezután, hogy adóforradalom van, ezalatt a nők szja-mentességét értette, válás esetén “a férfiak pedig megoldják valahogy, erősebbek, a nők vannak otthon a gyerekekkel.” Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben

Nem tudom azt mondani, hogy jól mennek a dolgok, folytatjuk

Ezután kijelentette:

Azt tudom mondani, hogy a sok nehézség ellenére, megvédtük, amink van. Ha ez elég, győzünk, ha nem elég, akkor is.

Ezt követően arról beszélt Orbán, hogy “amióta kormányunk vagyunk, a 2010 óta a közvagyon megkétszereződött” – ezzel cáfolta egyúttal, hogy korrupció lenne az országban. Majd azzal folytatta:

a közszolgáltatásokkal sokáig nem leszünk elégedettek.

Majd azt mondta: a vasút nincs rendben még. Orbán szerint jelenleg 70-75 százalékon vannak a hazai közszolgáltatások. Ugyanakkor a közszolgáltatásokban nem lesz Magyarországnak szégyellnivalója a Nyugat-Európához képest, ha lesz még 4-6 éve a Fidesznek kormányon. Megjegyezte: az egészségügybe jövőre 280 milliárddal több pénzt raknak, mint idén.

Mikor lesz béke? – kérdezték Orbánról, de erre a kormányfő nem adott egyértelmű választ. Előbb hosszan elmélkedett a világpolitikáról, az egyensúly politikáról, a háborúról, a gazdaságról.

Az oroszok soha fogják megengedni, hogy Oroszország határaihoz nyugati fegyverek érkezzenek. Ezt el kell fogadni

-mondta. A béke első feltétele az, hogy meg „kell egyezni Ukrajna jövőjéről, úgy, ami elfogadható Oroszországnak és a nyugati hatalmaknak is.” Hozzátette: ennek a háborúnak nem lesz vége addig, amíg az amerikai és az orosz elnök nem ül le egymással, és nem egyeznek meg egymással. „És ne csupán az orosz-ukrán háborúról, hanem minden olyan dologról, ami a világban fontos.” Szerinte le kell állítani a fegyverkezési spirált, meg kell állapodni az energiapolitikáról. Meg kell állapodni az oroszországi szankciókról is.

Egy nagy csomagról kell megállapodni, akkor lesz béke.

Azt ugyanakkor hangsúlyozta Orbán, hogy az oroszok nincsenek abban az állapotban, hogy fenyegetést jelentsenek Európára. Később elmondta, hogy a Milorad Dodikot elmarasztaló bírósági ítéletet Magyarország nem ismeri le. Végezetül pedig arról beszélt, hogy augusztusban két hétre elmegy Horvátországba nyaralni. Azt is mondta, hogy jelenleg Spiró György Padmaly című regényét olvassa, bár attól tart, hogy beletörik a bicskája, mert olyan vastag a könyv.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a Fideszben „még mindig az én vezetésemmel van a legnagyobb esély, hogy megnyerjük a választást”, ám később ez már nem biztos, hogy így lesz. „A legjobb korban vagyok” – mondta Orbán.

A magyar kormányfő egy hete tartott beszédet Tusványoson. Orbán szerint a Fidesz belső mérései azt mutatják, ha most vasárnap lenne a választás, a 106 egyéni körzetből 80-at a kormánypártok nyernének. Ugyanakkor az igazán nagy bejelentés elmaradt, Orbán elindította a Digitális Polgári Köröket, egy békésebb Harcosok Klubját. A kormányfő beszélt arról, hogy a harmadik világháború esélye egyre nő, az európai háború pedig már zajlik Ukrajnában. Felvillantotta, hogyan tud Magyarország kimaradni a háborúból, és hogyan tudja hazahozni a jelenleg visszatartott uniós pénzeket.