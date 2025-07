Még az év elején jelezték lakosok az erzsébetvárosi önkormányzatnak, hogy egy náci tematikájú kocsma nyílt a Damjanich utca 56. alatt. A máig szabadon látogatható Nordic Sun-ban amellett, hogy koncerteket is tartanak, horogkereszttel és egyéb náci jelképekkel ellátott termékeket is árusítanak, amiket a webshopjukból is meg lehet rendelni. Miután a szélesebb nyilvánosság számára is kiderült a kocsma létezése, a belvárosban számos helyén matricák is hirdetik az erre fogékony látogatók számára.

A Magyar Narancs most megkérdezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK), hogy hét hónap után történt-e előrelépés az ügyben. A rendőrség válasza szerint önkényuralmi jelkép használata miatt folyik nyomozás, eddig két gyanúsítottat hallgattak ki, és szakértőket is bevontak az eljárásba. A lap információja szerint májusban a hatóság már járt a helyszínen, ruhákat, könyveket és CD-ket vizsgáltak meg.

Egy eljárásnak már pont került a végére, amit a Nordic Sunnal kapcsolatban indítottak. A rendőrség bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a nyomozást, amit azért indítottak, mert a Momentum szerint márciusban a helyről kiérkezve megtámadta valaki az egyik aktivistájukat, miközben ő tüntetőleg matricákat ragasztott a bejáratra.

A kocsma a Nordic Sun Kulturális Alapítványhoz tartozik, amely szintén év elején egy titkos neonáci buli szervezőjeként került be a hírekbe.