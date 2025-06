Vissza kellett venni a fideszes polgármesternő által kirúgott dolgozót, de a bírósági döntés ellenére újra kirúgta

A Nyíregyházi Törvényszék jogerős döntése értelmében azonnali hatállyal vissza kellet helyezni állásába azt a nyírcsászári háziorvosi asszisztenst, akit Szkibáné Teliska Éva, a település korábbi fideszes polgármestere bocsátott el még márciusban. A döntésről, és arról, hogy a visszahelyezés után Kovács Anita elmaradt fizetését is ki kell fizetnie az önkormányzatnak, két hete írtunk.

Szkribáné a bírósági döntés ellenére szerdán újra kirúgta az asszisztenst.

A Magyar Narancs azt írta, hogy a jogerőre emelkedés után egy nappal, és egy nappal azelőtt, hogy újra munkába állt volna, megint elbocsátotta állásából Kovács Anita háziorvosi asszisztenst a polgármesternő, aki éppen a sorozatos és tendenciózus kirúgások miatt maga is elvesztette posztját.

A 24.hu is beszámolt arról, hogy a tavaly megválasztott Szkibáné röviddel a hivatalba lépését követően elbocsátásokkal próbálta megfélemlíteni a helyi ellenzéket. Elsőként a képviselő-testület nyugdíjas óvónőként dolgozó tagját fenyegették meg azzal, hogyha nem áll melléjük, akkor elküldik az önkormányzati fenntartású intézményből. Mivel a fenyegetés nem hatott, végül ki is rúgták. Szkibáné ezután a vele szembekerült jegyzőt távolította el az önkormányzatból. Kovács Anita márciusban került sorra.

A település képviselő-testülete az országos botrányt okozó, politikai hátterű elbocsátások miatt április 10-én feloszlatta magát, amivel megszűnt Szkibáné megbízatása is.

A július 6-ra kiírt időközi választáson Szkibáné is újraindul. A balhék miatt nem kapta meg a Fidesz-logót, a kormánypárti támogatás azonban továbbra is megmaradt. A képviselőjelölti csapatában helyet kapott a házorvos másik asszisztensnője is.

Kovács Anita lapunknak azt mondta, nem érti a polgármesternő megalázó viselkedését, mert az elbocsátása előtt személyesen nem is ismerték egymást, és most, a rendkívüli testületi üléssel is megalapozott újabb kirúgása előtt még a bíróság által megítélt pénzeket sem fizették ki számára.