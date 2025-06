A Mi Hazánk bejelentette: lezárja a Szabadság hidat a Pride-felvonulás elől

A Mi Hazánk szombat délután lezárja a Szabadság hidat – közölte a radikális párt alelnöke, Novák Előd, és egy sajtótájékoztatót is meghirdetett a híd pesti hídfőjéhez fél 3-ra.

Mint ismert, a főváros által szervezett Pride-felvonulás résztvevői szombat délután 2 órától a Városháza Parkban gyülekeznek, és onnan terveik szerint a Kiskörúton és a Szabadság hídon át vonulnak a Műegyetem rakpartra. A Mi Hazánk ezt szeretné megakadályozni.

A szélsőjobboldali párt eredetileg az összes budapesti hídra tüntetést jelentett be, de Novák péntek esti Facebook-bejegyzésében már csak arról ír: „A Mi Hazánk törvényesen lezárja a Szabadság hidat a pesti hídfőnél a törvénytelen LMBTQP-propagandafelvonulás elől. Mi nem rántjuk el a kormányt, nem hátrálunk meg, viszont a hangzatos Orbán-szólamok után a Fidesz végül megint feladta a normalitás védelmét, hülyét csinálnak magukból azzal, hogy hoztak egy törvényt, amit nem tartatnak be.”

Bár a párt sajtófőnöke már csütörtökön azt közölte, hogy lefoglalták az Andrássy utat, a Múzeum körutat és a Kálvin teret is a Szabadság hídig, a rendőrség honlapján erről semmilyen konkrét tájékoztatás nem olvasható, mindössze annyit ismételnek el (a csütörtöki, magyar nyelvű közlés után immáron angolul, németül, franciául, olaszul és spanyolul is), hogy megtiltották a Budapesti Büszkeség elnevezésű fővárosi rendezvényt, amelynek tervezett helyszínén azonos időben több, a rendőrség által tudomásul vett rendezvényt is megrendeznek.

A főváros viszont nem is támadta meg a bíróságon a rendőrség Pride-ot tiltó határozatát, mert álláspontjuk szerint az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozik a gyülekezési törvény, így nincs szükség rendőrségi engedélyre.

A Pride szervezői közül Hegedűs Máté a budapesti Városházán péntek délután tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a rendőrség több ízben megtiltotta Hadházy Ákoséknak, hogy akár csak egyetlen hidat lezárjanak, így nyilvánvaló kettős mérce lenne, ha a Mi Hazánknak a rendőrség engedélyezné, hogy több hidat zárjanak le egyidejűleg. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanott megjegyezte: amennyiben az útvonal módosításával nagyobb biztonságban lehetnek a felvonulók, akkor nem kizárt, hogy szombaton változtatnak a menet tervezett útvonalán. Ugyanakkor hozzátette, nincs információjuk arról, hogy a rendőrség jóváhagyta volna a szélsőjobboldali szervezetek belvárosi gyülekezését. Reméli, hogy ez nem történik meg, de ha mégis elkövetik ezt a hibát, akkor elvárja a rendőrségtől, hogy végezze el az alkotmányból következő feladatát, és biztosítsa az önkormányzati rendezvényen részt vevők biztonságát.