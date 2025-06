„Orbán Viktor szembeköpte a polgári Magyarországot” – Magyar Péter beszéddel emlékezett Antall Józsefre

Somlóvásárhelyen mondott beszédet a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter. Ez volt az a település, ahol Antall József, az 1990 után az első, szabadon választott magyar miniszterelnöke is beszélt épp 34 évvel ezelőtt. Magyar Péter a mai beszédével Antall József előtt kívánt tisztelegni, mert mint mondta, Antall Józsefnek az a beszéde az ő számára minta volt.

Magyar azt mondta, hogy a magyar nép lelkében a szabadság utáni vágy nem hunyt ki sose, ott izzik ma is, „és hisszük, hogy újra és újra lángra kaphat.” Elmondta azt is Magyar Péter, hogy Antall József álma Magyarországról, az eltiport magyar forradalmak álma volt. A politikus szerint ugyan voltak hibái a rendszerváltásnak, (például az, hogy a régi szocialista elit átmentette magát, vagy épp a privatizáció), de abban egyetértés volt, hogy Magyarország a nyugati világ része legyen 1990 után, „nem átjáróház, nem kompország”, és ebben Antall József is mélyen hitt. Antallnak azt volt az álma, hogy békében éljünk, és hogy „értsük, és féljük az orosz medvét, de ne eresszük vissza a spájzba.” Antall József egy emberséges, szerethető Magyarországot akart – mondta Magyar.

Ezután beszélt Orbán Viktorról is, aki Magyar szerint Nagy Imre újratemetésén több generáció elfojtott vágyát kiálthatta világgá, amikor arról beszélt, hogy ruszkik haza. Orbán akkor elküldte az oroszokat, mondta Magyar, „de ma már a zsoldjukban van.”

Vajon Antall József mit gondolna ma Orbán Viktorról? – kérdezte Magyar. Hozzátette:

Orbán elárulta az eszméit, szembeköpte a polgári Magyarországot.

Ezután arról beszélt Magyar, hogy ő egy olyan Magyarországról álmodik 2025-ban, ahol nem kell évekig várni egy protézisműtétre, ahol a vasút működik, ahol az oktatás nemzeti sorskérdés.