Hundreds of thousands watched the fake TikTok videos about Tisza’s politician

Family allowance should be abolished, according to Dr András Kulja. The representative of the Tisza Party believes that many Roma families do not take up jobs because they have no motivation to work due to social benefits. In his view, they should be encouraged along the principle of >>he who does not work shall not eat<<. What’s your take on this?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek