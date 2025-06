Fordulat a TEK által elfogott ukrán férfi ügyében

A bíróság megsemmisítette a kitoloncolási határozatot – írja a Blikk. A lapnak Szűcs Gábor ügyvéd azt mondta, hogy az iratbetekintés alapján a bíró is nemzetbiztonsági kockázatnak látta ukrán-orosz állampolgárságú ügyfele magyarországi tartózkodását, de megsemmisítette a kitoloncolást elrendelő idegenrendészeti határozatot, mert úgy látta, hogy nem kellett volna azonnal kitoloncolni Ukrajnába, hagyni kellett volna, hogy önként távozzon Oroszországba.

A Ferenciek terén májusban elfogott, kiutasított állítólagos ukrán kém nem a háború sújtotta Ukrajnába akart menni, hanem másik állampolgárságát kihasználva orosz útlevelével akart Oroszországba távozni. A Bevándorlási Hivatal azt állította, hogy a tartózkodási kártyához benyújtott tavaly novemberben Ukrajnát jelölte meg hazájának, arra az esetre, ha távoznia kell. Az ügyvéd szerint viszont az adatlapon hely sincs másik, köztes állampolgárság megjelölésére.

A férfi ügyét kapcsolatba hozták azzal, hogy Ukrajnában letartóztattak két embert, mondván, a magyar katonai titkosszolgálatának kémkedtek. Válaszul Magyarország kiutasított két Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet. Kijev erre szintén csökkentette kettővel a Magyarország ukrán nagykövetségén dolgozók számát. Ezt követte Sz. Alekszandrov elfogása, kiutasítása. Ő egyébként úgy lett orosz, hogy a Krímből származik, ami most az oroszok által megszállt terület. Ukrajnában hadköteles, több katonai behívóra sem válaszolt. Ügyvédje szerint ügyfele egyébként sincs könnyű helyzetben, most egy új idegenrendészeti eljárást kell ügyében lefolytatni úgy, hogy a hatóságokat most megerősítette a bíró a korábbi döntésükben.