Átlátszó: A Tisza Párt aktivistái szerint tényleg az ő adataikat szivárogtatták ki

Az elmúlt hét végén több szerkesztőséghez is eljutott egy Excel-táblázat, amiben állítások szerint a Tisza Párt aktivistáinak legkülönbözőbb adatai szerepeltek. Minderre Magyar Péter, a párt elnöke is reagált hétfőn, úgy kommentálva a fejleményt, hogy a Tisza olyan önkénteseiről gyűjtöttek össze adatokat orosz módszerekkel, akik korábban valamelyik közösségi csoportjukban mutattak aktivitást. Ezzel együtt sietett leszögezni, hogy „a Tisza közössége semmilyen információt nem szivárogtat ki tagjairól, nem gyűjt és nem ad ki szenzitív adatokat harmadik fél számára”; továbbá részükről „semmilyen felhatalmazás vagy kérés nem történt senki felé adatgyűjtésre”.

Az adatbázis mások mellett az Átlátszóhoz is eljutott, ők pedig több, a listán szereplő személyt felhívtak az ott feltüntetett telefonszámokon. Az általuk ellenőrzött esetekben a táblázatban megjelent adatok megfeleltek a valóságnak, ez alapján tényleg az aktivisták adatai szivároghattak ki.

A megkérdezettek többsége azt is megerősítette, hogy önkéntes szerződést kötött a Tisza Párttal online úton, ami a lap szerint azt erősíti meg, hogy a párt által kezelt adatok szivárogtak ki.

Van benne olyan adat is, ami szerintem nem szerepelt az önkéntes szerződésben. Sok ilyen szerződést töltöttünk ki, szinte mindenre külön. A Tisza-párttal van szerződésem, és mivel én Tisza-sziget adatkezelő is vagyok, ezért arról is kellett nyilatkoznom. A Discordhoz tartozott kommunikációs csatorna, ott volt az interjú, szerintem önkéntes keresett. Azt nem tudtam, hogy kiszivárogtak az adataim, e-mailt nem kaptam róla. A megszokott Discord-csoportot nem találom. Tegnap még működött, ma már senki nincs benne, még az sem, aki a Tisza részéről működtette. Nem kaptunk tájékoztatást, hogy mi történt